فى تصريح يعكس مدى خطورة تطورات التحقيقات القضائية فى ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى مقابلة تليفزيونية، اليوم، أن أسواق المال ستنهار حال عزله، وذلك بعد تصريحات محاميه السابق مايكل كوهن، الذى انقلب ضده.

وقال «ترامب» لبرنامج «فوكس أند فريندس»: «حال عزلى، أعتقد أن الأسواق ستنهار، والجميع سيصبحون فقراء جداً». وكان «ترامب» يرد على سؤال حول متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق «كوهن» تحت القسم إنه تحرك بتعليمات منه بهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية.

وقال متحدثاً عن إنجازاته: «لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع؟». لكن وكالة أنباء «فرانس برس» نقلت، اليوم، تأكيداتهم أن خيارات «ترامب» تتلاشى لتجنّب احتمال عزله أو حماية عائلته من الملاحقة القضائية.

من جهته، أعلن مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، أن تقدماً كبيراً تحقق خلال المباحثات مع الوفد الروسى بجنيف، وقال: «سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تدخّل روسيا فى انتخابات 2018 النصفية».

فى سياق آخر، أعربت الصين عن أملها فى التوصل إلى نتيجة جيدة خلال محادثات تجارية مع الولايات المتحدة فى واشنطن، حسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج، أمس، تعقيباً على بدء الجانبين الأمريكى والصينى تنفيذ التعريفات الجمركية الإضافية على السلع الواردة بقيمة 16 مليار دولار لكل منهما.

وقال «لو كانج»: «نأمل أن تتعاون الولايات المتحدة مع الصين ويلتقيا فى منتصف الطريق، حتى يمكن الوصول إلى نتائج جيدة فى المحادثات التجارية بينهما».

فخرى الفقى: «ترامب» يسير على خطى «مبارك».. والسلام الاقتصادى سيعم العالم بعزله

وعلى صعيد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية «بريتش آيرويز»، أنها ستوقف رحلاتها من لندن إلى طهران ابتداء من الشهر المقبل، لأنها ليس لها جدوى تجارية.

وأفرج عن «البريطانية الإيرانية» نازنين زجارى راتكليف، المعتقلة فى إيران منذ أبريل 2016، لـ3 أيام. ووصف مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، عقوبات واشنطن ضد إيران بأنها غير شرعية وضارة. ووافق الاتحاد الأوروبى على تخصيص 18 مليون يورو لمساعدة إيران، لتعويض الخسائر التى تتكبدها طهران بسبب العقوبات الأمريكية.

وعلق الدكتور فخرى الفقى، المساعد الأسبق لمدير صندوق النقد الدولى، على تصريحات الرئيس الأمريكى وتحذيره من خطوات عزله، وقال لـ«الوطن»، إنها تؤكد أن «ترامب» بالفعل يشعر بالخطر الشديد.

واعتبر «الفقى» أن خوف «ترامب» وتحذيره يتشابه كثيراً مع تصريحات «مبارك» الأخيرة قبل تنحيه «إما أنا أو الفوضى»، وأوضح أنه فى حال عزل «ترامب» سيزول الخطر الذى يواجه الاقتصاد العالمى وسيحل السلام الاقتصادى على العالم بدلاً من الحروب التجارية التى أشعلها.