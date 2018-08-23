قال المخرج عصام السيد، المنسق العام لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، إن المهرجان سيحدد الأسبوع المقبل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة 25 من المهرجان الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الفضي للدورات.

وأضاف السيد لـ"الوطن": "انتهينا من الورش التدريبية السابقة للمهرجان، ولم يتبق إلا ورشة الإنتاج المسرحي التي يقوم عليها الدكتور جمال ياقوت، وتبدأ 2 سبتمبر المقبل، كما نجهز لمؤتمر فكري لآثر المهرجان التجريبي على المسرح المصري، من المقرر أن يكون يوم 3 أو 4 سبتمبر المقبل، ويجرى حاليًا الإعداد لتفاصيل هذا لمؤتمر".

وعن العروض المصرية المشاركة، قال السيد، إنه إلى الآن تشارك 8 عروض مصرية في المهرجان، هي "سنوايت"، و"دراما الشحاتين"، الفائزين بالمهرجان القومي في دورته الأخيرة، بالإضافة إلى العروض الستة الفائزة بجوائز أفضل عرض في دورات المهرجان السابقة، وهي "كلام في سري" لنادي مسرح الأنفوشي تأليف عز درويش وإخراج ريهام عبدالرازق، "قهوة سادة" للمخرج خالد جلال، "حيث تحدث الأشياء" للمخرج محمد شفيق،"مخدة الكحل" للمخرج انتصار عبدالفتاح، "الطوق والإسورة" للمخرج ناصر عبدالمنعم، و"خالتي صفية والدير" للمخرج محمد مرسي عن رواية بهاء طاهر.