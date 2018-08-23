توجه خالد دسوقي مدير الوجه البحري للرقابة النهرية، يرافقه كل من ريمون إدوارد، وأحمد انور، ومحمد الدايم، بالتعاون مع شرطة المسطحات، إلى مراسي الوحدات بالساحل للتفتيش على الوحدات النهرية.

يأتي ذلك، اليوم، استمرارا للحملات التفتيشية المكثفة على الوحدات النهرية التي تقوم بها الهيئة العامة للنقل النهري، للتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة حرصًا على حياة المواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بناء على توجيهات وتعليمات دكتور عبد العظيم محمد علي، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، لمتابعة أعمال الرقابة النهرية، واستمرار التفتيش على الوحدات النيلية في عيد الأضحى المبارك، حيث يكون النيل نزهة مفضلة لعدد كبير من المواطنين.

وشدد دكتور عبد العظيم على عدم التهاون في الاشتراطات الخاصة بسلامة المواطنين، والتعاون مع شرطة المسطحات لضبط المخالفين، والتأكد من سريان الرخص للوحدات وتوافر أدوات الإطفاء والإنقاذ وأطواق النجاة والالتزام بالحمولات المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من الإبحار قبل توافر كآفة اشتراطات الأمان.

وأوضح خالد دسوقي أن الإدارة العامة للرقابة النهرية تقوم بالمراقبة الدائمة على بعض المراسي المنتشرة داخل القاهرة الكبرى ومراسي الوحدات بالساحل ومرسى النزهة بالمشروع الريادي بالقاهرة ومرسى كوبري عباس ومرسى الجامعة ومرسى جزيرة الوراق ومراسي القناطر الخيرية، وذلك خلال عطلة العيد على مدار اليوم بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والأقسام التابعة لها بالقاهرة والجيزة والقناطر الخيرية.

ووجه رئيس الهيئة الإدارة العامة للرقابة النهرية بعمل حملات مكثفة على المراسي النيلية للتفتيش على الوحدات وتأمينها بداية من أول شهر أغسطس الجاري.

ووجه الشكر لمفتشي الرقابة النهرية وقيادتها وشرطة المسطحات على ما بذلوه من جهد لتأمين وسلامة الوحدات والأفراد خلال أيام العيد.