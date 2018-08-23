بالصور| أبلغت "الوطن" رفض رئيسها.. الاحترافية تمنع مصورة صحفيي أمريكا من التعليق

يركضون كلٌ في اتجاه لتختلف وجهتهم بينما الهدف واحد، يسعى كل صحفي منهم مُنع من اصطحاب هاتفه داخل المحكمة، لإيصال حكم المحكمة بإدانة بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية بالاحتيال، في أول محاكمة إثر التحقيق في تدخل روسيا "المزعوم" في انتخابات الرئاسية الأمريكية، عبر وسيلته الصحفية والإعلامية.

بينما يهرول زملاؤها وقفت "جاكلين مارتن" المصورة الصحفية التابعة لوكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية تلتقط الصور التي تداولها الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي ظهرت فيها "كيسي سميون" مراسلة قناة "إن.بي.سي نيوز" وهي تجري مرتدية فستانًا أزرق اللون كعداءة بارعة وكانت أكثر الصورة انتشارًا تعبيرًا عن تلك اللحظة التي خاضها الصحفيون الأمريكيون.

تواصلت "الوطن" مع المصورة الصحفية جاكلين مارتن، والتي اعتذرت بدورها عن الحديث عن الصورة مرجعة الأمر إلى عدم موافقة رئيسها في العمل، ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها فإن جاكلين من مواليد عام 1979، كانت آخر مَن صوّرالرئيس والمناضل السابق الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا قبل وفاته.

وجاكلين شاركت في تغطية مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالرئيس الأمريكي والكونجرس، وتغطية مظاهرات حركة "Occupy"، وتم تكريمها على أعمالها بجوائز من جمعية المصورين في البيت الأبيض "NPPA"، والمصورون الصحفيات في واشنطن (WPOW)، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تثقيف الجمهور حول عمل المصورين الصحفيين الإناث، حيث عملت سكرتير ونائب الرئيس للمنظمة.

وعبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" تؤكد "جاكلين" على أن حقوق ملكية الصورة تعود إلى وكالة "أسوشيتد برس" العالمية.