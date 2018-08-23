توفي الممثل الأردني ياسر المصري إثر حادث سير، في ضاحية مكة بالزرقاء، عن عمر يناهر السابعة والأربعين.

وتستعرض "الوطن" أبرز معلومات عن الفنان الراحل ياسر المصري.

1- ولد عام 1970 في الكويت.

2- حاصل على بكالوريوس العلوم الموسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى، تخصص آلة الكلارينيت.

3- عمل في البداية كمدرب رقصات فنون شعبية واستعراضية منذ عام 1986.

4- اشتهر من خلال المسلسل البدوي "نمر بن عدوان" الذي أدى فيه دور أمير شعراء البادية العربية باتقان وتألق، وكان أول دور بطولة مطلقة له.

5- شارك بالعديد من المهرجانات المحلية والعربية من خلال مجموعة من العروض المسرحية.

6- نال في 2009 جائزة الدولة التشجيعية مناصفة مع الفنان الأردني منذر ريحانة.

7- قدم حفل جوائز "التايكي" بدورته الثانية بمشاركة علا الفارس عام 2012.

8- شارك في بطولة فيلم كف القمر.

9- جسد شخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في مسلسل الجماعة 2.

10- اختير من قبل اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الأردن للإعلام العربي بدورته الثالثة لتقديم حفل الإفتتاح، بمشاركة زميلته عبير الزبن.