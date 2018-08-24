تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو للفنان الراحل أحمد زكي، خلال استضافته ببرنامج "حق الجماهير"، الذي كانت تقدمه الإعلامية فريال صالح، في حضور المخرج الكبير عاطف سالم والناقدة آمال بكير تحدث فيه عن التمثيل، حيث اعتبره رواد السوشيال ميديا "درس كيف تصبح رقم 1".

وقال زكي، في البرنامج، إن الممثل يجب أن يلتزم بالشكل الخارجي للشخصية التي يجسدها إذا كانت شخصية تاريخية، ضاربًا المثل بصلاح الدين الأيوبي وهتلر.

وأشار إلى أن الممثل لا يكون مطالبًا بتقليد المظهر الخارجي للشخصية المعاصرة، موضحًا: "مهمتي إني أوصل قضيته بأي شكل"، وذلك ردًا على سؤال طرحه عليه أحد الحضور بشأن عدم التزامه بتكبير أنفه في فيلم ناصر 56، التي جسد فيها شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وشدد "النمر الأسود" على أن التقليد يختلف كليًا عن التشخيص أو التمثيل، قائلًا إن المقلد يقلد تصرف معين لشخص ما، ما يؤدي إلى إثارة السخرية أو الضحك، حتى لو كان يقلد شخصًا يبكي، متابعا: "التشخيص شيء آخر، فأنت تجسد الشخصية كافة بأبعادها وسلوكياتها وتنقلها إلى الناس".

وأردف: "التمثيل في الحياة مختلف تمامًا عن التمثيل أمام الشاشة، لأن التمثيل في الأولى كذب، فالناس لا يعرفون ما ينويه هذا الشخص، لأنه ليس هناك أي اتفاق، بعكس التمثيل أمام الشاشة، الذي يعلم الجميع حقيقته، كما يتوفر شرط الاتفاق بين الممثلين وبعضهم، وأيضا يتوفر الاتفاق الضمني بين الممثلين والجمهور".

واختتم حديثه: "التمثيل اللي في الشارع مش بالاتفاق، أنا كممثل ممكن واحدة تمثل عليّ وتعيط وتقولي في مشكلة، وأنا أصدقها لأن مفيش اتفاق بيننا".