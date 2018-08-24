أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة سير القطارات بجميع خطوط الهيئة على الوجهين القبلي والبحري تعمل بانتظام، تزامنا مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن غرفة التحكم المركزي تعمل على متابعة حركة سير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أن جميع الرحلات منتظمة وفقا لجداول التشغيل.

وقال إن الهيئة أنهت كافة استعداداتها النهائية لعودة المسافرين من الوجهين القبلي والبحرى، حيث إن قطارات العيد نقلت نحو 8 ملايين مواطن خلال الـ7 أيام الماضية، مؤكدا إجراء جميع الصيانات البسيطة والعاجلة والشاملة، موضحا أن قطارات الهيئة جاهزة تماما لرحلات عودة الركاب بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.