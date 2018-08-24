شنت أجهزة الأمن في الجيزة، بقيادة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملات مرورية بمراكز وأقسام القطاع، بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة بحملات مرورية بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الحملات، التي قادها اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 2957 انتظار خاطئ، و12 بدون رخصة قيادة، و13 بدون تسيير، و28 سحب دراجة بخارية، و1752 متنوع، و3013 نموذج 225، و85 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، و85 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، و14 دخان كثيف، و11 الصلاحية الفنية للسيارة، و5 عدم صلاحية إطارات السيارة، و4 عدم صلاحية الأنوار الأمامية وأنوار الموضع.

وكما تمكنت القوات المشاركة في الحملة من ضبط 65 التحدث في الهاتف المحمول، و9 السير يسار الطريق، و25عدم تشميع الحمولة، و28 الحمولة الزائدة.

وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.