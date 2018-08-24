قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات بمشروع "سكن مصر"، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز 60%، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ3024 وحدة بـ126 عمارة بالمشروع، كما تنفذ 11232 وحدة بمشروع "دار مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز %32، وتنفيذ 1392 وحدة سكنية بـ58 عمارة بمشروع الإسكان المميز، حيث تجرى أعمال الحفر والإحلال.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ 800 متر من كورنيش المدينة من الجهة الشرقية، وبلغت نسبة الإنجاز 80%، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات، كما يجري تنفيذ 1400 متر من الجهة الغربية، وتم الرفع المساحي البحري لمنطقة المارينا بمعرفة القوات البحرية.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم تننفيذ الأعمدة وصب الدور الأرضي لـ20 فيلا، وصب الدور الأول علوى لـ12 أخرى، وجارٍ تنفيذ أعمال الحفر والإحلال وصب الخرسانة العادية والمسلحة لـ220 فيلا، ضمن مشروع إنشاء 883 فيلا "مودرن وكلاسيك" بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، كما تم عمل الجسات لتنفيذ 12 برجاً بالمدينة، وجارٍ إعداد تقارير الجسات.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم تنفيذ الفرمة الترابية للطرق بنسبة 60%، وجارٍ تنفيذ الطريق الشرقي المؤدي إلى الكورنيش "طبقة سن، والتجهيز لعمل طبقة الأسفلت"، وجارٍ تنفيذ شبكات الصرف الصحي، حيث تم تركيب حوالي 7 كيلومتر مواسير، وبلغت نسبة الإنجاز 10%، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال سور الجامعة المقرر إنشاؤها بالمدينة على مساحة حوالي 70 فدانا.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم "378 لسنة 2017"، بإعادة تخصيص مساحة 5104.46 فدان، تعادل 21442004 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، مدينة المنصورة الجديدة، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة 2063 فداناً.