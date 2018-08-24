أكد المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، عمل الجسات والتجهيز للبدء قريبا في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة بطاقة 25 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة نحو 168 مليون جنيه.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الرابعة، 150 فداناً، بالحي الثالث بالمدينة، كما يجري تنفيذ أعمال طرق طبقة أساس، التربة الزلطية والطبقة الأسفلتية، بلاطات خرسانية، بنفس المنطقة، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ طبقة أساس "التربة الزلطية" بالإضافة إلى طبقة رابطة أسفلتية للطرق المحيطة المؤدية إلى قطع أراض "الإسكان السياحي، وبيت الوطن بالمرحلتين الأولى والثانية"، بالحي الأول بالمدينة.

وأوضح رشاد فيما يتعلق بمشروع مرافق "ابني بيتك" بالمدينة، أنه تم إنهاء وتشغيل المرافق بقطاع (أ) بالمنطقة الأولى، وقطاع (ب) بالمنطقة الثانية، وتم التسليم الابتدائي للمرافق بقطاع (أ) بالمنطقة الثانية، والانتهاء من أعمال الخطوط الرئيسية، ويجرى استكمال الخطوط الفرعية بقطاع (ج) بالمنطقة الثانية، وتم اكتمال الشبكة الرئيسية ويجرى استكمال الأعمال الفرعية بالمنطقة المضافة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية سبتمبر المقبل.