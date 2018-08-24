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مصيف رأس البر يستقبل مليوني زائر وإعادة 1500 طفل تائه إلى ذويهم

مصيف رأس البر يستقبل مليوني زائر وإعادة 1500 طفل تائه إلى ذويهم

إصابة 3 أشخاص بينهم طبيبين في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

إصابة 3 أشخاص بينهم طبيبين في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

بعد تدخل المكتب العمالي بالسعودية.. مصري يحصل على مليون و270 ألف جنيه

بعد تدخل المكتب العمالي بالسعودية.. مصري يحصل على مليون و270 ألف جنيه

"مرور كفر الشيخ" يحرر 1614 مخالفة مرورية متنوعة

"مرور كفر الشيخ" يحرر 1614 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 5 آلاف و974 صاروخا ناريا داخل محل لبيع السجائر في طنطا

ضبط 5 آلاف و974 صاروخا ناريا داخل محل لبيع السجائر في طنطا

إزالة 21 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ

إزالة 21 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ

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تشريح الأضاحى موضة الجزارين فى عيد الأضحى: «التشفية فن.. مش عن عن»

تشريح الأضاحى موضة الجزارين فى عيد الأضحى: «التشفية فن.. مش عن عن»

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