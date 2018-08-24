قالت المؤسسة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات إن هناك خططا لتطوير المقاتلة "باك دي بي"، لتحل محل "ميج- 31"، مشيرة إلى أن البحوث بشأن الطائرة الجديدة تستمر لعدة سنوات.

وأعلن رئيس المؤسسة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، يوري سلوسار، أن المقاتلة الاعتراضية باك دي بي (ميج-41) قد تحل محل "ميج-31" في عام 2030.

ووفقا له، يجري تطوير طائرة شراعية جديدة من أجل المقاتلة الواعدة، إضافة إلى ذلك سيتم استخدام تكنلوجيات ومواد جديدة لإنتاج الطائرات.

وأوضح سلوسار أن الشركة بدأت تصنيع الطائرة، مشيرا إلى أن هذا الإعداد المسبق للمشروع سوف يحدد الخصائص الضرورية لآلة المستقبل، واستخدامها القتالي ومجموعة المهام للطائرة الجديدة.

وأصاف سليوسار أن "كل شيء سيعتمد على المهام التي ستضع أمامها، إن قالوا يجب أن تطير في الفضاء، ستطير في الفضاء".