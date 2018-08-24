كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن أن الهيئة ستضع خطة عاجلة للقضاء على التعديات على حرم السكة الحديد، مشيرا إلى أن أراضي السكة الحديد الصالحة للاستثمار تبلغ مساحتها مليون متر مربع، وأن الهيئة عازمة على تحقيق طفرة كبيرة بمنظمة السكة الحديد خلال العامين المقبلين.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إن الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات تطوير نظم كهربة الإشارات على خطوط السكة الحديد، وإنه لا يوجد حديث عن أي زيادات في أسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالى، مؤكدا "نعمل جاهدين على تطوير منظومة سكة حديد متكاملة، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مضيفا أن وسيلة القطارات أرخص وسيلة مواصلات في مصر".

وأفاد رئيس هيئة السكة الحديد، بأن وزارة النقل المتمثلة فى هيئة السكة الحديد، ستعلن عن كل تفاصيل صفقة عربات القطارات والبالغ عددها 1300 عربة قطار، خلال أيام، مشيرا إلى أن هذه الصفقة ستعمل على تحديث أسطول عربات القطارات، وستحقق طفرة كبيرة للركاب على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضح رسلان، أن قطارات السكة تقل نحو 800 ألف راكب يوميا على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أن العربات الجديدة الـ1300 عربة الجديدة تشمل 500 عربة مميزة، و500 عربة مكيفة بمواصفات العربات المميزة، و300 عربة مكيفة درجة أولى وثانية، مؤكدا أن التكلفة الفعلية لهذه العربات تقترب من الـ20 مليار جنيه.