أعلنت جامعة الزقازيق حاجتها لشغل وظائف شاغرة، بكلية الطب البشري بها، كالتالي:

- 7 معيدين بقسم الجراحة العامة.

- 3 معيدين قسم جراحة.

- 5 معيدين بقسم جراحة العظام.

- 5 معيدين بقسم أمراض النساء والتوليد.

- 4 معيدين بقسم الأنف والاذن والحنجرة.

- معيدان بقسم الأمراض النفسية.

- معيدان بقسم الجلدية والتناسلية

ويشترط في المتقدمين الآتي:

1) أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة دفعتي 2012/2013 من كلية الطب البشري جامعة الزقازيق.

2) أن يكون أدى فترة المران العملي كطبيب أساسي، لمدة 24 شهر على الأقل.

3) أن يتقدم بطلبه باسم عميد الكلية، حتى موعد أقصاه 30 أغسطس الجاري.