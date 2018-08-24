وجه المحاسب رجب معيزة، رئيس مركز ومدينة دمياط، النائب ياقوت ورد، والنائب عبدالرحمن أبو ليلة، والنائب حسن الجميل، ورؤساء القرى ورؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من إزالة آثار ذبح الأضاحي ورفع المخلفات تماما بكافة الأحياء مع الاستعانة بحملة لمكافحة لتطهير الشوارع حفاظًا علي صحة المواطنين.

يأتي ذلك أثناء تنفيذ أعمال النظافة اليومية الصباحية والليلية، بمتابعة رؤساء الأحياء.

كما أكد رئيس مدينة دمياط، على أعمال الكنس للشوارع، ورفع المخلفات من المربعات الخضراء بالكورنيش، وطريق الترعة الشرقاوية وتنظيف الحدائق العامة في الصباح مبكرًا.