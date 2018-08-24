أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، صلاة الجمعة، بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وسط عدد كبير من أهالي المدينة، والذين حرصوا على أداء صلاة الجمعة بجامع الميناء.

وتأتي زيارة الوزير، لتفقد بعض المشروعات التي تنفذها هيئة الأوقاف المصرية بالمدينة.

وألقى الوزير، خطبة تحت عنوان "أمانة الكلمة"، وتحدث فيها عن الصدق وأن الكلمه أمانه ولابد من تحري الدقه في كل كلمه يتلفظ بها الفرد، لأنها قد تمس أشخاصًا غيره بسوء وتدمر قوم بسبب كلمة.

وأضاف جمعة، أن البعض يحسب الكلمة شئ "هين"، حينما يتلفظ بها، مستندا بأحاديث نبوية وآيات قرآنيه تدل علي ثقل الكلمه والمسؤوليه في التلفظ بها.

وأشار وزير الأوقاف في خطبته إلى أن الدين المعاملة، وأن المسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، والإسلام ليس مظهرًا أو شكلًا معينا.

وأختتم الوزير خطبته، بالدعاء لمصر وأهلها، وأن يحفظ جيشها وأن يبعد الله عنها أصحاب الفتن وأهل الشر.