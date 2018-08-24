قال المنتج أحمد السبكي، إنه لا يعلم شيئا عن واقعة تسريب الفنان محمد رجب مشهدين من فيلمه الجديد "بيكيا"، المطروح حاليا بدور العرض، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضاف السبكي، لـ"الوطن"، "هاتواصل مع رجب لمعرفة السبب"، مستبعدا اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.

كان رجب نشر مشهد نهاية الفيلم غير عابئ بحرق أحداثه، أو احتمالية تعرضه للمساءلة القانونية استنادا إلى قواعد وتعليمات دور العرض، التي تحظر التصوير بجيمع أشكاله داخل قاعاتها.

يشارك في بطولة "بيكيا" آيتن عامر، محمد لطفي، شيماء سيف، أحمد حلاوة، حسن عبدالفتاح، بدرية طلبة، من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد حمدي.