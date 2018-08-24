أشارت حركة "حماس" الفلسطينية إلى أن جمعة اليوم هي امتدادًا للفعل الشعبي العظيم والمتواصل المتمثل في مسيرات العودة وكسر الحصار، ووفاء لتضحيات الطواقم الطبية والاعلامية.

ونوهت الحركة على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم بأن استمرار المسيرات بعد كل هذه التضحيات يؤكد عزم جماهير شعبنا على تحقيق أهداف المسيرات، وفي مقدمتها كسر الحصار عن قطاع غزة، وفق بيان.

وقال قاسم اليوم جمعة الوفاء لجهود وتضحيات الطواقم الطبية، سواء الطواقم الميدانية التي تقدم الإسعافات للجرحى في مخيمات العودة والتي قدمت شهداء، وتلك الطواقم العاملة في المستشفيات التي تصل الليل بالنهار لعلاج الجرحى والسهر على متابعة حالتهم، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية.

وأضاف الناطق باسم حماس، مسيرات اليوم وفاء للطواقم الإعلامية التي تنقل الحقيقة بالصوت والصورة من الميدان، وقدمت شهداء في سبيل هذه الرسالة النبيلة، وتقديرا لدورهم في نشر بطولات شعبنا في هذه المسيرات، وكشف إجرام جيش الاحتلال في تعمده قتل المتظاهرين السلميين.