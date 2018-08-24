أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، وفاة 4 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 43.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن المتوفين هم الحاجة ياسمين محمد ثابت محمد، 57 عام، من محافظة أسيوط، تتبع حج القرعة، والحاج الصادق محمد الصادق صديق، 65 عام، من محافظة الشرقية.

وأضاف "مجاهد" أنه من ضمن المتوفين الحاجة فاطمة إبراهيم علي حسين، 44 عامًا، من محافظة الشرقية، وتتبع حج السياحة، توفيت بمستشفى النور التخصصي بمكة، والحاجة نصرة مخيمر عبدالله محمد، 53 عامًا، من محافظة الجيزة، وتتبع حج السياحة، توفيت بمستشفى الملك عبدالعزيز.

وأكد "مجاهد" أن المتوفين جميعهم توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيرًا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.