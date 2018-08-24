حثت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، سفارات إثيوبيا والهند على العمل من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين إثيوبيا و الهند، وناقش وزير الدولة بوزارة الخارجية البروفسور أفيرسي كاسو مع الدبلوماسيين و موظفي السفارة الإثيوبية في نيودلهي تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين،وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأمر وزير الدولة موظفي السفارة ببذل جهود حثيثة لتعزيز العلاقات التجارية و الاستثمارية بين الهند و إثيوبيا، وأكد وزير الدولة لوكالة الانباء الاثيوبية على أهمية تعزيز العلاقات التشغيلية بين مختلف المؤسسات في إثيوبيا مع نظرائهم في أفريقيا و بقية العالم على أساس المنافع المتبادلة للبلدان المعنية.

وطالب وزير الدولة جميع المؤسسات المعنية بالعمل من أجل التنفيذ الفعال لعدد من الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها بين البلدين و شجع المسؤولين الحكوميين على القيام بزيارات عمل و تنظيم اجتماعات تشاورية بين مسؤولي البلدين، وأشار وزير الدولة إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الهند و إثيوبيا تنمو في زخم واعد خاصة في مجالات التجارة و السياحة و مشروعات الاستثمار.

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الإثيوبي الدكتور ورقنه قبيهو وقع اتفاقية ثنائية في شهر مايو 2018 مع نظيره الهندي حول اجتماع لجنة مشتركة يبن البلدين عقدت في نيودلهي لتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما قام رئيس الهند رام ناث كوفيند بزيارة رسمية إلى إثيوبيا لأول مرة منذ 45 عامًا.

علما بان العلاقات بين إثيوبيا و الهند بدأت علاقاتهما الدبلوماسية منذ 70 عامًا.