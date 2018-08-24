أصيب، منذ قليل، شخصان، في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بمنطقة أبو طرطور بطريق "الخارجة – الداخلة" في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد إصابة شخصين في حادث مروري بمركز الخارجة.

وتبين تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ملاكي بمنطقة الكيلو 65 بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن إصابة شخصين، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.

وجار تحرير محضر بالحادث وعرضة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.