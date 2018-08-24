أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تنفيذ 35% من مشروع الطريق الدائري بطول 35 كيلومتر، الذي يربط منطقة الكفاح بمنطقة سهل بركة في مركز الفرافرة، حيث نفذت المرحلة الأولى من مشروع الـ1.5 مليون فدان.

وقال المهندس محمد عبدالله، مدير مديرية الطرق والنقل الداخلي بالوادي الجديد، إنه جرى الانتهاء من أعمال التربة الزلطية بطول 12 كيلومتر، وجاري استكمال باقي الطريق بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه.

وأوضح سليمان، أن المديرية تتولى رصف 23 كيلومتر كمرحلة أولى بتكلفة مبدئية 52 مليون جنيه، وجار استكمال باقي المساحة والتي يتحمل رجال الأعمال بالمنطقة رصف 8 كيلومترات، على أن ينتهي المشروع ويدخل الخدمة في شهر فبراير 2019.