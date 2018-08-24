نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، رحلة صيفية لعدد 48 شابًا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب إلى مدينة الإسكندرية.

وقال بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إن الرحلة انطلقت اليوم الجمعة 24 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام، وأن الاشتراك في الرحلة جرى من خلال مراكز الشباب وفق الشروط التي جري الإعلان عنها لأعضاء المراكز بقيمة اشتراك 150 جنيهًا.

وأضاف بهاء، أن المديرية بالتنسيق مع مراكز الشباب بالمدن والقرى، ستواصل خلال الفترة المقبلة تنفيذ الرحلات والمعسكرات التطوعية والكشفية والدورات الصيفية، تنفيذًا لخطة العام المالي الحالي.