أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 4185 فرصة عمل متوفرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2018، وذلك وفقًا للنشرة القومية للتشغيل.

وتستعرض "الوطن" القائمة الكاملة لفرص العمل المتوفرة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل والمؤهلات والشروط لكل فرصة عمل على النحو التالي.