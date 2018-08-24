شهدت شواطئ مدينة طور سيناء ازدحاما بالمصطافين خلال رابع أيام عيد الأضحى وذلك وسط انتشار كبير لسيارات الإسعاف في تمركزات عدة، مع توافر تواجد أمني مكثف بطول الشاطئ.

وبحسب بيان، اليوم، جابت دوريات متحركات كافة أحياء المحافظة وانتشر رجال الشرطة السريين بأماكن تجمع المواطنين.

وقال فوزي همام، رئيس مدينة الطور، إنه جرى توفير الاحتياجات اللازمة للمصطافين في كافة الشواطئ، فضلاً عن قيام عمال النظافة برفع القمامة أول بأول حفاظا على نظافة الشواطئ بالإضافة إلى انتشار عدد 2 منقذ بكل شاطئ لتأمين المواطنين والتعامل مع أي حالات غرق .