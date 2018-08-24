لقيت الطفلة الثانية مصرعها، منذ قليل، المصابة في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخري ملاكي بطريق "الخارجة – الداخلة" في الوادي الجديد والذي أسفر عن مصرع طفلتين وإصابة 3.

وتلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد مصرع طفلتين وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بمركز الخارجة.

وتبين تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ملاكي بمنطقة الكيلو 44 بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن وفاة طفلتين وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وتبين إصابة كل من عبير صلاح أحمد، 33سنة، ومحمود سالم احمد، 35 سنة ووفاة نجلته " منار" عمر شهر واحد فقط، وشقيقتها جنا محمود سالم، وتبلغ من العمر عام واحد و3 أشهر"، وأحمد فتحي عبد الهادي، ومصابين بجروح وكدمات واشتباه بكسور.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وجرى تحويل الأب إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج لسوء حالته الصحية، بينما جرى تقديم العناية الطبية للأم وسائق السيارة الربع نقل داخل مستشفى الخارجة العام.

وجاري تحرير محضر بالحادث، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.