أعربت فرنسا، اليوم، عن إدانتها للقرارات الجديدة للسلطات الإسرائيلية ببناء الآلاف من الوحدات السكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقالت فرنسا، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم " إن هذه القرارات، فضلاً عن عمليات الهدم والإخلاء التي تؤثر على السكان الفلسطينيين في المنطقة (ج)، ولا سيما في المنطقة (إي 1)، تشكل جزءاً من الاستراتيجية نفسها التي تهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة".

ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذا القرارات، وإلى التخلي عن استراتيجية الاستيطان حفاظا على حل الدولتين وعاصمتهما القدس، مؤكدة مجددا تمسكها به.