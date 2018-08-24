تعزيزات للجيش التشادي على الحدود مع ليبيا

عززت تشاد وجودها العسكري على الحدود مع ليبيا، في أعقاب هجوم نفذه متمردون على مواقع للجيش التشادي في منطقة مناجم الذهب.

وأكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم، أن قوافل عسكرية كبيرة شوهدت وهي تغادر العاصمة انجمينا باتجاه الحدود مع ليبيا.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن تشاد نشرت أيضاً طائرات حربية في القاعدة القريبة من بلدة "فايا لارجو" المحاذية للجنوب الليبي.

وسحبت الحكومة التشادية جميع عمال مناجم الذهب، وطلبت منهم مغادرة شمال البلاد على الفور، بالتزامن مع نشر قواتها في المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الاستعدادات التشادية تستهدف منع تغلغل المعارضة في المنطقة بعد الهجوم الأخير الذي شنته في 11 من شهر أغسطس الجاري، واستهدف قاعدة عسكرية للجيش التشادي في بلدة كوري بوغري، وأسفر عن مقتل ثلاثة مسؤولين عسكريين.

وأعلن تنظيم المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية، المعارض للحكومة التشادية بقيادة حسن محمد إبراهيم، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في منطقة مناجم الذهب، وأدى لسقوط عدد من جنود الجيش التشادي وفرار الباقين.