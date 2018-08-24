جعفر عبدالكريم يصدر كتابه الأول تحت عنوان "أصدقاء أم غرباء"

تحت عنوان "أصدقاء أم غرباء" صدر الثلاثاء الماضي، الكتاب الأول للصحفي والمقدم التلفزيوني جعفر عبد الكريم باللغة الألمانية.

ويتناول الكتاب بدايات الصحفي الشاب في ألمانيا ومختارات من أهم القصص الإنسانية والمواضيع الجدلية التي تناولها خلال مسيرته المهنية.

شهد حفل التوقيع في العاصمة الألمانية برلين حضور شخصيات سياسية وثقافية وكتاب ومثقفين ومحبين مقدم برنامج شباب توك، إضافة إلى جمهور واسع تجاوز المئتين شخص.

اُستهل حفل التوقيع بنقاش عام حول الكتاب وقراءة نصون منه إلى جانب أسئلة الجمهور التي طرحت على الكاتب الشاب.

وقال جعفر عبد الكريم إنه سعيد بتدوين مشاهداته ونقل آراء الشباب الحالم بالحرية والتغيير كما هي دون أي تدخل أو تجميل أو استقطاع.

يعد جعفر عبد الكريم الوجه الأبرز لمؤسسة "دويتشه فيله" الألمانية في العالم العربي حيث عُرف ببرنامجه الأسبوعي شباب توك الذي يعرض كل ثلاثاء على شاشة DW عربية.

وقد جابَ عبد الكريم معظم الدول العربية من المحيطِ إلى الخليج حيثُ قام بتغطيته ما يعرف بالربيعِ العربيّ في شمال إفريقيا ثم تداعيات أزمة اللاجئين في أوروبا والدول العربية، كما تناول أهم المواضيع السياسية والاجتماعية التي تشغل الشباب العربي من خلال جولة برنامجه التي تستمر للعام الثالث على التوالي متنقلا بين بلد وآخر مصحوبا بشغفه الصحفين "لا حدود لي في عملي وكل قصة مهما كانت صغيرة وغير مؤثرة للبعض، هي قصة مهمة لي في عملي" يقول جعفر عبد الكريم.

أما في ألمانيا فيعد جعفر واحدا من الوجوه العربية الشابة المؤثرة في الإعلام الألماني سواء عبر مدوناته المصورة على موقع "دير شبيغل" الشهير أو مقالاته الدورية في صحيفة "تسايت أون لان" الألمانية واسعة الإنتشار وهو ما أدى إلى اختياره كأفضل مراسل صحفي في ألمانيا لعام 2017 من قبل مجلة "ميديوم" الألمانية.

دخل كتاب "أصدقاء أم غرباء" لجعفر عبد الكريم في قائمة الكتب الأكثر مبيعا في ألمانيا على موقع أمازون بعد يوم واحد من طرحه في الأسواق وقد نفذت الكمية الأولى التي طُرحت في الأسواق قبل انتهاء حفل التوقيع.