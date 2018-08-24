أهالي "قولنجيل" بالمنصورة يضبطون مسجل خطر حاول هتك عرض طفلة

تمكن عدد من أهالي منطقة "قولنجيل" بالمنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم، من الإمساك بمسجل خطر وجرى تسليمه لمباحث القسم بعد محاولته "اختطاف طفلة وهتك عرضها".

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي منطقة "قولنجيل" التابعة لقسم شرطة ثان المنصورة بتمكنهم من ضبط عاطل أثناء محاولته اختطاف طفلة بالمنطقة .

على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد منير العدل، مفتش المباحث، والرائد محمد مطر، رئيس مباحث القسم، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن شخص استدرج طفلة تدعى ياسمين، 5 سنوات، إلا أنها صرخت فتركها وأخبرت والدها بما حدث، فبحث الأهالي عنه حتى ضبطوه مختبئ داخل عمارة تحت الإنشاء.

وأكدت تحريات المباحث أن المقبوض عليه يدعى "وحيد. ع. ا"، 38 سنة، من مواليد محافظة الإسكندرية، مقيم منطقة دوران جديلة بالمنصورة، ومسجل خطر وقضى عقوبة بالسجن 3 سنوات في قضية هتك عرض عام 2006.

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.