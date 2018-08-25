ألقى فريق مباحث مديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة أبنوب القبض على أفراد من عائلتي "البلاوي" و"الشاويش"، لتجهيزهم أسلحة لاستخدامها في مشاجرة فيما بينهم؛ لخلافات على أولوية المرور بالطريق بقرية بني محمد التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي؛ أكدتها التحريات مفادها تجهيز أفراد عائلتي "البلاوي"، "الشاويش" بناحية بني محمد في مركز أبنوب وإعداد أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في مشاجرات فيما بينهم؛ لخلافات على أولوية المرور بالطريق.

عقب تقنين الإجراءات، شنت حملة تحت إشراف مدير أمن أسيوط برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، بالاشتراك والعميد رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، وضمت ضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن، استهدفت العائلتين، وأسفرت جهودها عن ضبط (8 قطع سلاح ناري تمثلت في 4 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، وفرد خرطوش).

وضبط من الطرف الأول "عائلة البلاوي"، "ش. ع. ع"، (50 عامًا - مزارع)، وبحوزته بندقية آلية عيار "7.62×39 مم" تحمل رقم "3700 Rb 1985" و"ح. ج. ع. ع"، (27 عامًا - مزارع)، وبحوزته بندقية آلية عيار "7.62×39 مم"، تحمل رقم "2520612/56"، و"ع. ص. ع"، (36 عامًا - مزارع)، وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع تحمل رقم "297b /17".

وضُبط من الطرف ثان "عائلة الشاويش"، "م. ع. ع"، (32 عامًا - مزارع)، وبحوزته بندقية آلية عيار "7.62×39 مم"، تحمل رقم "151861"، و"ح. ع. ع"، (30 عامًا - مزارع)، وبحوزته بندقية آلية عيار "7.62×39 مم" تحمل رقم "136016273"، و"ع. ن. ع"، (36 عامًا - مزارع)، وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع تحمل رقم "821 b /17"، و بمواجهتهم ـقروا بحيازتهم للسلاح بقصد استخدامه في المشاجرة.