لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، في اندلاع حريق بفندق في مدينة هاربين، شمال شرقي الصين.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول (لم تذكر اسمه) بإدارة الطوارئ في المدينة أن الحريق اندلع بفندق "بيلونغ هوت سبرينغ" المكون من أربعة طوابق في جزيرة "سون آيلان" السياحية.

وتمكنت السلطات المحلية من إخماد الحريق الذي استمر قرابة أربع ساعات، حسب المصدر نفسه، بعد الدفع بأكثر من 100 رجل إطفاء.

ولم تكشف السلطات عن سبب اندلاع الحريق، كما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الساعة 06:00 ت.غ.

يشار إلى أن مدينة هاربين تقع قرب الحدود الصينية مع روسيا وكوريا الشمالية.