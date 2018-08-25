قال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن بعض المواطنين يستغل فرصة الإجازات والأعياد للتعدي على الأراضي الزراعية، مبينًا أنه من أجل ذلك تم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في الوزارة قبل البدء في إجازة عيد الأضحى، وأهمها الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

وأضاف "عبدالدايم"، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أنه تم إزالة التعديات بصورة فورية؛ والتي تمت على بعض الأراضي الزراعية في بعض المحافظات.

وتابع "عبدالدايم"، أن التعدي على الأراضي الزراعية مسألة "أمن قومي"، وهو تعدي على قوت الأجيال القادمة، مبينًا أنه منذ 25 يناير وحتى الآن وصلت التعديات لأكثر من 84 ألف فدان، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح أراضي جديدة.

واستكمل متحدث "الزراعة"، "بعد إزالة التعديات على الأراض تعود مرة أخرى للزراعة، أما التعديات التي يدخلها مسلح وخرسانة ومرافق لا تعود مرة أخرى للزراعة، ولذلك نحاول أن نزيل التعديات في المهد".

وأوضح "عبدالدايم"، أنه من المفترض عدم وجود تعديات على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن التعديات انخفضت بعد معاقبة المتعدين، وتغليظ العقوبة لتقليص التعدي على الأراضي الزراعية.