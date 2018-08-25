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"الدفاع الروسية": أمريكا وبريطانيا وفرنسا تحضر لضربات عسكرية على سوريا

"الدفاع الروسية": أمريكا وبريطانيا وفرنسا تحضر لضربات عسكرية على سوريا

عاجل| روسيا تحذر واشنطن وحلفاءها من أي خطوة متهورة جديدة في سوريا

عاجل| روسيا تحذر واشنطن وحلفاءها من أي خطوة متهورة جديدة في سوريا

عاجل| "الخارجية الروسية": الغرب يبحث عن ذرائع لـ"تغيير السلطة في دمشق"

عاجل| "الخارجية الروسية": الغرب يبحث عن ذرائع لـ"تغيير السلطة في دمشق"

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تضارب التصريحات بأزمة انقطاع مياه الجيزة

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تضارب التصريحات بأزمة انقطاع مياه الجيزة

طوارئ بـ"العربي للملاحة" قبل استقبال الحجاج على خط "نوبيع - العقبة"

طوارئ بـ"العربي للملاحة" قبل استقبال الحجاج على خط "نوبيع - العقبة"

فيديوهات «فقء عيون» الأضاحى نغّصت على المصريين عيدهم

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فيديوهات «فقء عيون» الأضاحى نغّصت على المصريين عيدهم

فيديوهات «فقء عيون» الأضاحى نغّصت على المصريين عيدهم

«علوم القاهرة»: مستخلص حيوى من «خيار البحر» علاج جديد لتليف الكبد

«علوم القاهرة»: مستخلص حيوى من «خيار البحر» علاج جديد لتليف الكبد

رئيس أكاديمية البحث العلمى: مصر تدخل عالم تصنيع «السيارات الكهربية» أكتوبر المقبل وافتتاح أول مركز إقليمى للبحث العلمى بالعريش قريباً

رئيس أكاديمية البحث العلمى: مصر تدخل عالم تصنيع «السيارات الكهربية» أكتوبر المقبل وافتتاح أول مركز إقليمى للبحث العلمى بالعريش قريباً

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