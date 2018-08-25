قال اللواء مهندس محمد بدري محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، إن إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات بالشركة انتهت من إصدار برنامج يهدف لميكنة جميع العمليات الخاصة بالخزنة المالية بالشركة، واستخراج التقارير الخاصة بها، ومراجعتها، وتسهيل حساب المبالغ التي تدع في البنوك.

وأضاف بدري، أن ذلك يأتي في إطار حرص الشركة على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع العمليات الإدارية؛ لتوفير الوقت والجهد، وتنفيذ جميع المهام بدقة عالية، منوها بتركيب 50 جهاز GPS بسيارات الشركة المختلفة، وخصوصًا سيارات مياه الشرب، وسيارات الكلور، وسيارات الخدمات المتنقلة، لفرض الرقابة وضبط خطوط سير السيارات وتتبعها، ومنع سرقتها.

وأكد بدري، الانتهاء من برنامج مركز خدمة العملاء، والذى يضم جميع الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء، واستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها، والقيام بالعمليات الحسابية الخاصة بالمعاينات والمقايسات لتلافي الأخطاء البشرية، إلى جانب استخراج التقارير دون الحاجة إلى الرجوع للملفات الورقية.