قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إن هناك تعليمات أصدرها اليوم، إلى روؤساء المدن ومديريات الزراعة والري بتكثيف حملات تطهير الترع والمصارف على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وإزالة المخلفات الناتجة عنها.

وأضاف المحافظ، في تصريحات اليوم السبت، على ضرورة المتابعة الدائمة للترع والمصارف، لإجراء أعمال التطهير في المهد للوقاية من الأمراض الوبائية والحد من انتشارها، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع والمجاري المائية، وحفاظا على الرقعة الزراعية.

وطالب محافظ الغربية، رفع الوعي والتثقيف لدي المواطنين، بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية، من خلال تنظيم ندوات إرشادية بالجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية.