مصرع ربة منزل وإصابة نجلها في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب نجلها بجروح، إثر انقلاب سيارة على طريق الضبعة الجديد بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، بانقلاب سيارة على طريق محور الضبعة الجديد عند الكيلو 100 اتجاه الجيزة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ملاكي" قيادة "محمد. م. ج" 43 سنة محاسب ومقيم في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار أحد الإطارات ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة زوجة قائد السيارة "نجوى. ا. ع" 38 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان، وإصابة نجله "عمر" 6 سنوات، بجرح بالقدم اليمنى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، والمصاب لذات المستشفى للعلاج.

وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.