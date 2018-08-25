حبس 3 أشخاص بالإسماعيلية بتهمة تهريب 100 كيلو بانجو

أمر المحامي العام لنيابات الإسماعيلية المستشار ياسر أبو غنيمة، حبس كل من "أسعد. أ. ح"، سائق، و"وليد. أ. س"، يعمل تباع، و"سليمان. ع. س" 3 أيام على ذمة التحقيقات بعد التحفظ عليهم من قبل أمن الإسماعيلية لشروعهم في تهريب 100 كيلو بانجو داخل سيارة نقل كبير على أنهم شكائر أسمنت، وإلقاء القبض عليهم متلبسين بالمخدرات.

وقال المتهمين إنهم استلموا السيارة بعد تحميلها بالمخدرات بمعرفة كبار التجار بالقنطرة شرق مؤكدين لهم عدن اكتشاف الأمر لإحكام التخبئة مقابل مبالغ مالية كبيرة لتسليمها على إحدى الطرق الصحراوية بالإسماعيلية، على أن تنتهي المهمة.

وتابع المتهمين في الإعترافات أنهم تفاجئوا برجال المباحث يدخلون عليهم ويستوقفونهم قبل دخولهم إلى معدية عبور السيارات ويتحفظون عليهم وتوجهوا على الفور إلي المخزن السري وإخراج المخدرات وفحصها والتحفظ على الكميات أيضا.

وكانت معلومات سرية قد وردت إلى المقدم أسامة طنطاوي مفتش مباحث مركز الإسماعيلية، عن تحميل السيارة "د. ن. ع" رقم 2348، ومحملة بكميات كبيرة من مخدر البانجو داخل مخزن سري بها، وبتقنين المعلومات وفحصها تم إعداد كمين أمني موسع، وألقى القبض على السيارة وال3 أشخاص.

وتم التحفظ على العناصر المتهمة والمخدرات التي وزنت 100 كيلو والعرض على النيابة وعقب سماع اعترافات المتهمين أصدرت قرارها السابق بالحبس.