أعلن الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، عن جاهزية كافة مدارس المحافظة لإستقبال العام الدراسي الجديد 2018/2019.

ووجه سكرتير عام محافظة المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف أعمال رفع الإشغالات والنظافة العامة بالمناطق المحيطة بالمدارس حفاظاً علي المظهر الحضاري للمحافظة.

وأعلن مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مديري عموم المديرية وهيئة الأبنية التعليمية والإدارات التعليمية ومسؤولي التخطيط بالمديرية للوقوف علي حالة المدارس علي مستوي مراكز ومدن المحافظة.

وأكد "شاهين" تشكيل لجان علي مستوي الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لتتولى المرور علي جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها من كافة النواحي الإدارية لإستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة ومتابعة نظافة المدارس من الداخل "الأفنية - الفصول الدراسية – الطرقات – حجرات الأنشطة –دورات المياة".

وأكد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الاهتمام بتطوير العملية التعليمية بكل عناصرها سواء من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة أو الأبنية والمعدات والمستلزمات المطلوبة لرفع كفاءة التعليم، وبث روح الانتماء والوطنية في نفوس الطلاب لبناء وطن قوى يعتمد على عقول أبنائه وسواعدهم في صنع حضارتهم.