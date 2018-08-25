أفاد مصدر أمني، أن قذيفة صاروخية مجهولة المصدر استهدفت صباح اليوم السبت، مبنى فضائية "كركوك" شمالي العراق، التابعة لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني".

وقال النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، إن قذيقة هاون مجهولة المصدر استهدفت مبنى فضائية كركوك التلفزيونية وسط المدينة، وفقه تصريحه لوكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح أن القذيفة الصاروخية سقطت في الباحة الأمامية لمبنى القناة، وأفاد العبيدي أن الانفجار تسبب بتهشم زجاج المبنى وبعض الأضرار المادية، دون تسجيل إصابات بشرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على القناة التلفزيونية، لكن تنظيم "داعش" صعّد على مدى الأسابيع الماضية هجماته التي تستهدف في غالبيتها قوات الأمن والمقاتلين السُنة الموالين للحكومة في مناطق جنوب وجنوب غربي كركوك، بالاضافة إلى المنطقة الرابطة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، وعلى إثر تلك الهجمات، تشّن قوات الأمن العراقية منذ مطلع الشهر الماضي عملية عسكرية جنوب غربي كركوك لملاحقة خلايا تنظيم "داعش".