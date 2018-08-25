شهد مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إصابة طالب بطلقات خرطوش عن طريق الخطأ، أثناء مشاهدته موكب نقل منقولات زوجية خاصة بحفل زفاف، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قويسنا المركزي لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى قويسنا المركزي "أ. ا. ع" 12سنه، طالب ومقيم دائرة المركز مصاباً بجرح تهتكي أعلى الفخذ الأيمن، وجرح رضي بالساعد الأيمن، وكسر أعلى الفخذ الأيمن بعد طلق خرطوش، ولا يمكن استجوابه.

بالإنتقال والفحص وسؤال والد المصاب 45 سنه، مدرس ومقيم بذات العنوان، اتهم كلاً من "م. س. أ" 28 سنة، صاحب محل وشقيقه "محمد " 26 سنه، شريك بالمحل ومقيمان بذات الناحية، بالتسبب في إصابة نجله حال قيامهما بإطلاق أعيرة نارية، إبتهاجاً بنقل المنقولات الزوجية الخاصة بالأول.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ حال قيام الأول بإطلاق الأعيرة النارية، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.