أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تفعيل خدمة الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2018 - 2019 على الموقع الإلكتروني للجامعة، مشيرًا إلى وجود جميع الخطوات التي يتبعها الطالب أثناء التقديم على الموقع، مبينًا أنه تم وضع جدول زمني لجميع كليات الجامعة، ويبدأ الكشف الطبي لطلاب جامعة القاهرة الجدد ابتداءا من الثلاثاء 28 أغسطس الجاري.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بتجهيز أماكن بمستشفى الطلبة لأولياء أمور الطلاب مع مراعاة الأعداد الكبيرة لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب وتقسيمهم علي مجموعات للكشف الطبى وفقآ للحروف الأبجدية.

كما وجه بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم التسهيلات الممكنة لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء ملف صحي لكل طالب من الطلاب الجدد يصاحبه طوال دراسته في الجامعة، ويقوم فريق من الطلاب القدامي باستقبال زملائهم الجدد وإرشادهم.

وأعلنت الإدارة الطبية بجامعة القاهرة، عن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين علي الثانوية العامة عام 2017 - 2018 والملتحقين بكليات الجامعة عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2018 - 2019.

ويبدأ الكشف الطبي إبتداءً من يوم الثلاثاء 28 أغسطس الجاري لكليتي الطب البشري وطب الأسنان، ويوم 29 للصيدلة، ويوم 30 للهندسة، وأول سبتمبر لكليتي الإقتصاد والعلوم السياسية والعلاج الطبيعي ، ويوم 2 سبتمبر لكلية الإعلام، ويوم 3 سبتمبر لكلية الطب البيطري، ويوم 4 سبتمبر لكليتي الآثار والتخطيط العمراني، ويوم 5 سبتمبر لكليتي الزراعة والتمريض، ويوم 6 سبتمبر لكلية العلوم، ويوم 8 سبتمبر لكليات الحاسبات والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة.

ويستكمل الكشف الطبي لكلية دار العلوم من حرف "أ" إلى "غ" يوم 9 سبتمبر، ومن حرف "ف" إلى "ي" يوم 10 سبتمبر. ويُقام الكشف الطبي لكلية التجارة على مدار 4 أيام، من حرف "أ" إلى "ذ" يومي 11 و 12 سبتمبر، ومن حرف "ر" إلى "ق" يوم 13 سبتمبر، ومن حرف "ك" الي "ي" يوم 15 سبتمبر.

ويُقام الكشف الطبي لكلية الآداب على مدار 3 أيام من حرف "أ" إلى "ذ" يوم 16 سبتمبر، ومن حرف "ر" إلى "ق" يوم 17 سبتمبر، ومن حرف "ك" إلى "ي" يوم 18سبتمبر. فيما يٌام الكشف الطبي لكلية الحقوق على مدار 3 أيام من حرف "أ" إلى "ذ" يوم 19 سبتمبر، ومن حرف "ر" إلى "ق" يوم 20 سبتمبر، ومن حرف "ك" إلى "ي" يوم 22 سبتمبر، وتكون الفترة من 23 سبتمبر وحتى 26 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي من كافة الكليات.

ويتم الكشف الطبي بمقر مستشفي الطلبة في ميدان الجيزة، على أن يكون الكشف الطبي من الساعة 9.30 حتى الساعة 11.30 صباحًا للطالبات، ومن الساعة 11.30 حتى الساعة 1.30 ظهرًا للطلبة.

ومن المقرر، أن يزور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء، مستشفى الطلبة بالجيزة، يتفقد خلالها إجراءات الكشف الطبي للطلاب.