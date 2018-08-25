لقي صبي من نزلاء دار التربية للبنين لرعاية الأيتام بمدينة الزقازيق مصرعه اليوم، غرقا أثناء قيامه بالسباحة رفقة عدد من زملائه في بحر مويس بالزقازيق.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بغرق "مصطفى" (17 عاما) أحد نزلاء دار التربية للبنين لرعاية الأيتام بمدينة الزقازيق أثناء قيامه بالسباحة ببحر مويس رفقة 5 من زملائه من نزلاء الدار وذلك بدائرة قسم ثان الزقازيق.

انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق بإشراف الرائد عصام عتيق رئيس مباحث القسم لإجراء الفحوصات اللازمة وانتقلت قوة من الإنقاذ النهري بإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية وتمكنوا من العثور على الغريق وتبين وفاته إثر إصابته بإسفسكيا الغرق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتبين من التحريات أن المتوفى و5 من زملائه من نزلاء الدار توجهوا للسباحة في مياه بحر مويس دون الحصول على أذن خروج من المسؤولين عن الدار. وتم تحرير محضر بالواقعة.