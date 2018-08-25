قررت نيابة مركز الزقازيق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل شقيقه أثناء مشاجرة بينهما بقرية بيشة قايد.

وكان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بوفاة "أشرف. م. ي" 50 عاما عامل بشركة بالعاشر من رمضان إثر إصابته بضربة على الرأس، وهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء مشاجرة مع شقيقه "جمال" 36 عاما عاطل بسبب خلافات أسرية ولهو الأطفال ونشوب مشادة بين طفليهما تطورت إلى مشاجرة بين الأباء.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وألقت القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.