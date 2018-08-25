حالة من الفزع والرعب الشديدين شهدتهما مناطق ترعة الساحل وميدان النحاس ومجمع مواقف سمنود بمحافظة الغربية، بعد ظهور حشرة "قرادة الكلاب" الناقلة للأمراض والأوبئة المزمنة، جراء انتشار ظاهرة أكوام وتلال القمامة المتراكمة بالشوارع والميادين العمومية في قلب المدينة.

ووجه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية، بضرورة الإشراف على أعمال النظافة وتطوير أجهزتها بمجالس المدن وخصوصا مجلس مركز ومدينة سمنود لشن حملات لمواجهة لسعات الحشرات الناقلة للأمراض والأوبئة المزمنة بالتنسيق مع الدكتور عبدالقادر الكيلاني وكيل مديرية الصحة والإدارة الصحية بسمنود للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد أمن وحياة المواطنين.

"القرادة" هي نوع من فصيلة العنكوبتيات تصيب الحيوانات كلها بشكل عام ومنها الكلاب والبقر والجاموس، وتمثل عبء على جسم الحيوان تصيبه بالتعب وإلى جانب ذلك قد تتسبب في نقل مزيد من الأمراض للحيوان، حسب قول الدكتور سامي طه نقيب البيطريين السابق.

وأضاف طه لـ"الوطن"، أن قرادة الكلاب تزيد خطورتها في حال انتقالها للإنسان لأنها تصيبه بحمى خطيرة تعرف بـ"حمى القرم أو حمى الكونجو"، وهي حمى خطيرة ومميتة تؤدي إلى الوفاة وتبدأ بارتفاع شديد في الحرارة في حال تعرض الإنسان لقرصه من الكلب أو الحيوان المصاب، حسب تعبيره.

وأوضح نقيب البيطريين السابق، أن أكوام القمامة مأوى للكلاب والقطط والفئران ومأوى لهذه الحشرات ويجب مقاومة أسباب انتشار هذه الأوبئة من الأساس لمنع ظهورها والقضاء عليها.