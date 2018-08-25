بدأت أولى جلسات محاكمة 7 متهمين باختطاف "طفل الشروق" المجني عليه سامي هشام، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار لطفي سلمان سيد، وعضوية المستشارين محمد حلمي قنديل، ومحمد فيصل يوسف، وسكرتارية مجدي جبريل.

وأمر النائب العام بإحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة.

وأسندت نيابة القاهرة الجديدة للمتهمين، ارتكاب جرائم خطف واحتجاز طفل دون وجه حق، وسرقة لوحات معدنية خاصة بسيارة لوضعها على السيارة التي استخدمت في عملية الخطف، وحيازة أسلحة نارية، وتكوين تشكيل عصابي لخطف الأطفال.