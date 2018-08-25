أعلنت نقابة الأطباء عن انعقاد المؤتمر السادس لأطباء الامتياز والممارسين العموم لمدة ثلاثة أيام متتالية، بدءا من الخميس المقبل بدار الحكمة.

وأوضحت النقابة في بيان لها، اليوم، أن المؤتمر يشمل أكثر من 30 محاضرة مختلفة للحالات التي يتعرض لها الممارس العام، كما يهتم بتعليم الطبيب الذي لا يزال في بداية حياته العملية أهم الحالات الطبية التي سيواجهها في بداية مشواره وكيفية التعامل معها.

وأشارت النقابة إلى أن تكلفة الاشتراك في المؤتمر 100 جنيه فقط، وأن آخر ميعاد للاشتراك هو 28 أغسطس الجاري، وأفادت أن المؤتمر يستهدف بشكل أساسي أطباء الامتياز "المنتهين منه أو المقبلين عليه" لتثقيفهم عمّا سيواجههم من حالات طبية وطرق التعامل الصحيحة معها بطريقة تركز على الجانب العملي أكثر من الجوانب النظرية، التي جرى دراستها على مدار الست سنوات التي قضاها الطبيب في الدراسة، ومطروحة بشكل يفيد الطبيب سواء أكان طبيب امتياز جديد أم ممارس عام حديث التخرج.

ويتضمن المؤتمر محاضرات للتعريف بطرق حماية الطبيب لنفسه صحيًا حتى يحدّ من انتقال المرض سواء من المريض للطبيب أو العكس في ظلّ انتشار الكثير من الأمراض المعدية، نتيجة التعامل الخاطئ مع الأدوات أو عدم اتّباع القواعد العالمية في تقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعريف الطبيب تعريفًا موجزًا بالتخصصات المختلفة والفروق بينها مع تخصيص محاضرات للشرح باستفاضة للطرق المختلفة التي يمكن للطبيب أن يسلكها سواء للسفر إلى الخارج أو لإيجاد فرص عمل داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضحت النقابة أن المؤتمر سيقدم محاضرات تستهدف تعريف الطبيب بحقوق وواجبات وأخلاقيات المهنة، مع التأكيد على أن الحماية القضائية للطبيب أصبحت لا تقل أهمية عن الحماية الصحية، في وقت لم يعد للطبيب فيه بدٌ من معرفة حقوقه وواجباته لتأمين المرضى أولًا ثم تأمين نفسه قضائيًا.