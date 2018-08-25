نشر الفنان حمدي المرغني على حسابه الشخصي بموقع الصور "إنستجرام" صورة لفيلم "الكويسين"، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد فهمي.

وقال المرغني على حسابه "مبرووك لحبيبي أحمد فهمي وكل صناع الفيلم وعلى رأسهم المخرج العبقري أحمد الجندي على نجاح الفيلم.. أنا اتفرجت عليه انهارده بجد لازم تدخلوه هيعجبكم جداً".

جدير بالذكر، أن أول أيام طرح الفيلم من قبل شركته المنتجه "سينرجى فيلمز" للمنتج تامر مرسي برئاسة أحمد بدوي، فيلمها الجديد "الكويسين" بشكل رسمي في جميع دور العرض 19 أغسطس الجاري، ويعرض الفيلم في 75 دار عرض ليكون من أكثر الأفلام المتواجدة في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى.