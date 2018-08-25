أعلنت إدارة مشروع نيوم الذي أطلقته السعودية على ساحل البحر الأحمر، تطوير المخطط الأساسي ودراسة التقييمات البيئية، وفق ما نقلت قناة "العربية".

ويأتي هذا التطور المهم للمشروع الأضخم من نوعه باستثمارات مشتركة تقدرها السعودية بنحو 500 مليار دولار، لبناء وجهة عصرية تجمع أحدث تطورات السياحة والتقنية في مكان واحد.

وكتبت إدارة المشروع في تغريدات في "تويتر"، اليوم، "نيوم يعتمد على عناصر أساسية لابد من توفرها قبل البدء بالتنفيذ وعلى رأسها الأسس والخطط والقوى البشرية".

وأكد القائمون على المشروع "استلام العروض الخاصة بمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين على بدء العمل في نيوم" موضحين في التغريدات أنه "لا يحدنا في نيوم سوى الخيال" ليكون نيوم هو مشروع المستقبل، والوجهة لعطلة بيئية استثنائية، والتي ستضم مطارا دوليا، ومنتجعات جبلية، وميناء فائق التقنية ومرافق لوجستية، وتصنيعا متطورا، ومناطق تقنية، وأكثر.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق المشروع في أكتوبر من العام الماضي، في إطار التطلعات الطموحة لرؤية السعودية 2030 بالتحول إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، عبر تطوير عدد من الصناعات والتقنية داخل المشروع.