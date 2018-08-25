وجه النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، التحية للمصريين الذين اتجهوا إلى المحافظات والمدن السياحية والأثرية لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفع نسب الإشغالات الفندقية داخل محافظة البحرالأحمرلأول مرة بعد 25 يناير 2011 إلى ‏100 %‏ بسبب زيادة أعداد المصريين خاصة بمدينة الغردقة.

‏وتساءل " المسعود" في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والطيران المدني والآثار والثقافة عن استراتيجية الحكومة لتشجيع السياحة الداخلية.

واتهم الحكومة بالتقصير والإهمال الشديدين في هذا الملف، مشيرا إلى أن المصريين من مختلف محافظات مصر خاصة الصعيد اتجهوا إلى مدن وشواطئ البحرالأحمر في مدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم من تلقاء أنفسهم، موضحا توافد الأسر المصرية على النادي الاجتماعي ونادي الرياضات البحرية ومعظمهم من أهالي الغردقة ورحلات النقابات والشركات وأبحرت اللنشات السياحية في رحلات بحرية إلى الجزر وشارك الأجانب المصريين فرحتهم بالعيد.

وطالب النائب الحكومة بالاستفادة من هذه التجربة المصرية غير المسبوقة لتشجيع السياحة الداخلية والبحث عن أساليب غير تقليدية لجذب الأسر المصرية للمحافظات والمدن السياحية والأثرية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.