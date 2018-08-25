منذ 49 دقيقة

منذ 49 دقيقة

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، نقلا عن مسؤول إيراني، بأن قطر طلبت زيادة حركة الملاحة البحرية بين ميناءي بوشهر وحمد.