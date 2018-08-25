أكد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، انتظار بلاده لضمانات أوروبية فيما يتعلق بمبيعات النفط الإيراني والعلاقات البنكية، بحسب ما قال موقع "سكاي نيوز" في خبر عاجل له منذ قليل.